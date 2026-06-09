MDZ diario y la 105.5 MDZ Radio y sus redes sociales, en modo Mundial de fútbol

Ya está en el ambiente y en el ánimo. La atmósfera del Mundial de fútbol con sede principal en Estados Unidos y la participación de Canadá y México como países con presencia de varios partidos, se siente en el ánimo nacional y en esta ocasión con una intensidad especial.

¿ Podrá el seleccionado nacional reeditar el título logrado en Qatar? E s difícil, muy difícil. Pese a los contratiempos de lesiones, que todavía tienen en vilo a varios jugadores de valía y ya provocaron la baja triste y lamentable de Balerdi, el ánimo y la esperanza están latentes.

Sufriendo y prendiendo velas por “Dibu”, Julián, Leandro, Nahuel y “Cachete”( no olvidar el último penal contra Francia). La locura argenta está en marcha.

MDZ y la 105.5 acompañaran a quienes nos honran cos su lectura y audición el desarrollo de todo el Mundial, con una presencia destacada y constante.

La 105.5 con la presencia de un enviado especial, Octavio Petrich, seguirá desde las sedes donde dispute sus encuentros Argentina, diariamente con dos salidas a las 13:00 horas y a las 19: todas las vicisitudes y detalles del seleccionado nacional.

Acompañará a la selección en todo momento para no perder ningún devenir del día a día.

MDZ diario ha previsto una variada propuesta para cubrir la magna cita.

1) Fiel a su estilo desde su nacimiento, el diario desde el martes 9 hasta la finalización del campeonato, interviene su logo. La pelota oficial del mundial acompaña la redondez de la letra d. Presencia clara y fuerte de que es tiempo de mundial.

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2) En la parte superior de la home, los lectores visualizarán diariamente los partidos que se disputen, con todos los detalles de lo que sucede en el que se está disputando en ese momento.

3) Se han dispuesto creatividad y notas especiales para el día de partidos del equipo nacional y para todas las jornadas del campeonato.

Agenda Mundial 2026

Apenas finalizado el partido de Argentina en Uno x Uno, Gustavo Salinas , evaluará el desempeño individual de cada jugador. Diariamente El mejor del día, será calificado por Federico Acosta, entre todos los jugadores de las diversas selecciones que compitan en esa jornada.

Ambas calificaciones se replicarán en la 105.5.

Apenas finalizado cada encuentro de Argentina estará el análisis del partido. Fresco, recién salido del horno, para debate y comentarios.

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4) Coca Cola nos acompaña: en un sitio propio especial, bien ubicado en la home, Coca Cola Zero y Powerade ofrecerán noticias y estadísticas propias. Se reflejarán a diario todas las notas, de todas las secciones vinculadas al desarrollo del mundial.

5) Mundial 2026: con un tono verde claro de fondo, alrededor de 200 notas semanales, mostrarán la cara no visible, los entretelones y las diversas vicisitudes que se producen diariamente.

6) la sección Deportes diariamente va a cubrir el acontecer local, nacional de lo importante de todos los deportes y también aportará sobre el mundial de fútbol.

7) Vídeos y fotos: el diario ha contratado con una agencia internacional videos para replicar día a día y fotos con la misma agencia y otra nacional. Para brindar las mejores imágenes gráficas posibles.

8) Redes sociales y el Universo MDZ: completamos la tarea con algo de suma importancia y que nos compromete por la masividad. Contamos con más de 2.100.000 seguidores en todas nuestras redes que generan mensualmente 10 millones de interacciones y 500 millones de visualizaciones de nuestros contenidos.

Las redes contarán con exclusivos videos de nuestro enviado de los partidos del seleccionado, más el partido inaugural. Las previas de los partidos con los hinchas, el ambiente y color fuera del estadio y todo lo pintoresco en la fase de grupos estarán presentes.

Diario, radio, redes sociales; el Universo MDZ.

Es nuestra intención acompañar el interés, entusiasmo y emociones que la Scaloneta y el mundial provocan en nuestros lectores y oyentes. Que el buen juego y la suerte acompañen a la selección nacional. Si así sucede un remanso de alegría y bienestar acompañara nuestras vidas. Ayuda y mucho.