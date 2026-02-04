Mazazo para Boca: el Changuito Zeballos se lesionó en la práctica y se hará estudios

El delantero de Boca sintió una molestia en el entrenamiento de este miércoles, no pudo completarlo y Úbeda espera los estudios médicos.

Alarma en Boca: Exequiel Zeballos no terminó la práctica por una molestia y será evaluado.

Exequiel Zeballos encendió las alarmas en Boca durante la práctica del miércoles. El Changuito sintió una molestia muscular en la primera parte del entrenamiento y no pudo completarlo, por lo que será sometido a estudios médicos para determinar el grado de la lesión.

El delantero venía siendo uno de los puntos más altos del equipo de Claudio Úbeda en este arranque del Torneo Apertura y su posible baja genera inquietud en el cuerpo técnico, ya que podría perderse varios compromisos oficiales.

La preocupación llega justo cuando Miguel Merentiel y Edinson Cavani comenzaban a dejar atrás sus respectivas lesiones y ya entrenaban junto al grupo, lo que hacía pensar en un alivio en la ofensiva.

Además, Zeballos no tiene un reemplazante natural. Brian Aguirre fue cedido a Estudiantes y Gonzalo Gelini aparece como la principal alternativa, mientras que también podrían adaptarse Ángel Romero, Kevin Zenón o Zufiaurre, o bien modificar el esquema.

En paralelo, Cavani respondió bien a sus molestias lumbares y realizó trabajos con pelota, mientras que Merentiel continúa siendo evaluado tras su desgarro en el gemelo sufrido en enero.