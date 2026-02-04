Mazazo para Boca: el Changuito Zeballos se lesionó en la práctica y se hará estudios
El delantero de Boca sintió una molestia en el entrenamiento de este miércoles, no pudo completarlo y Úbeda espera los estudios médicos.
Exequiel Zeballos encendió las alarmas en Boca durante la práctica del miércoles. El Changuito sintió una molestia muscular en la primera parte del entrenamiento y no pudo completarlo, por lo que será sometido a estudios médicos para determinar el grado de la lesión.
El delantero venía siendo uno de los puntos más altos del equipo de Claudio Úbeda en este arranque del Torneo Apertura y su posible baja genera inquietud en el cuerpo técnico, ya que podría perderse varios compromisos oficiales.
La preocupación llega justo cuando Miguel Merentiel y Edinson Cavani comenzaban a dejar atrás sus respectivas lesiones y ya entrenaban junto al grupo, lo que hacía pensar en un alivio en la ofensiva.
Además, Zeballos no tiene un reemplazante natural. Brian Aguirre fue cedido a Estudiantes y Gonzalo Gelini aparece como la principal alternativa, mientras que también podrían adaptarse Ángel Romero, Kevin Zenón o Zufiaurre, o bien modificar el esquema.
En paralelo, Cavani respondió bien a sus molestias lumbares y realizó trabajos con pelota, mientras que Merentiel continúa siendo evaluado tras su desgarro en el gemelo sufrido en enero.
Ahora, Boca espera los resultados de los estudios para saber si podrá contar con uno de sus atacantes más desequilibrantes en lo inmediato.