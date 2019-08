Mayada no se guardó nada y "atendió" a la dirigencia de River

Camilo Mayada fue uno de los pocos futbolistas que formó parte de los planteles que ganaron la Copa Libertadores en 2015 y 2018. Sin embargo, el uruguayo no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia y decidió irse al Atlético San Luis de México.

"Me quedo con el gesto del final de Gallardo, que hizo de todo para que me quedara", afirmó el charrúa en diálogo con LPM Radio y agregó: "Me saco el sombrero por los planteos que hace. Y en cuanto a la persona siempre me dio la libertad de tomarme mis espacios cuando lo necesité. Le tengo mucho cariño".

Además, le tiró un palo a la dirigencia por no haber llegado a un acuerdo para la continuidad en Núñez: "Si realmente hubieran estado dadas las condiciones y el deseo 100% del club, me hubiera quedado. Si vos querés que un jugador se quede... Te soy sincero, no pedía ninguna fortuna ni nada descabellado".

"Es más, estaba dispuesto a quedarme a ganar menos dinero que en México. Estaba a gusto y es algo muy lindo ser parte de River", explicó.

Y continuó: "Se dio ahora con lo de Paulo Díaz, fue una novela. Se estiraban, se estiraban, se estiraban y yo no soy un jugador que vaya a cobrar fortunas. Si tanta diferencia había... a ver, yo creo que era solventable. Seis meses estuvimos hablando".

Por último, admitió que le gustaría volver al Millonario: "Me encantaría volver a River en el futuro. Si el club me necesitara y yo estuviera en condiciones, volvería. No soy mal agradecido. Me duele haberme ido libre".