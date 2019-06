Maxi Rodríguez, a un paso de regresar a la Selección

El mediapunta y capitán de Newell`s Old Boys, Maximiliano Rodríguez, aceptaría finalmente la convocatoria a la selección argentina Sub 23 como uno de los tres jugadores mayores para disputar los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, entre el 26 de julio y el 11 de agosto, informó esta tarde una fuente cercana al jugador a Télam.

"Creo que Maxi va a ir a los Panamericanos, a pesar de la presión que recibe desde el club para que no vaya", abundó un vocero ligado al entorno del jugador "rojinegro".

"A Maxi nadie debería decirle que no vaya, pero esa presión le llega. Creo que debe ir porque es muy importante que a un jugador de 38 años lo convoquen de una selección como la de Argentina", reflexionó el portavoz.

En este sentido, el vocero cercano al club del Parque Independencia advirtió que "si el club depende de un jugador de 38 años para hacer una buena campaña, por más que ese jugador sea Maxi, sería un dato preocupante".

La "Fiera" Rodríguez respondió a las presiones internas del club para que no vaya a la selección cuando declaró en una conferencia de prensa esta semana: "Hay gente que se preocupa porque si me voy a la selección me voy a perder tres partidos, pero cuando me fui un año y medio (a Peñarol de Montevideo), que era algo mucho más importante, en ese momento no dijo nada".

En tanto, una fuente vinculada a los dirigentes de Newell's confió a Télam: "A Maxi no podemos decirle nada si quiere ir a la Selección".

Sin embargo, otro vocero cercano a la institución reveló que "las presiones existen, no sólo de los hinchas en las redes sociales, sino desde adentro del club".