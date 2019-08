Matías Vargas no siente "presión" por ser la compra más cara de Espanyol

El mediocampista argentino Matías Vargas, ex Vélez Sarsfield, aseguró hoy no sentir "presión" por ser la compra más cara de la historia de Espanyol, de España, sino "un orgullo y una responsabilidad".

El "Monito", que el pasado jueves se presentó con un gol en la Liga de Europa, costó casi once millones de euros pero no siente "presión" sino "orgullo y responsabilidad" por ser la compra más cara de la historia del club.

"Poco a poco me iré adaptando. Paso a paso. Pero me estoy sintiendo bien, aunque me queda mucho trabajo por realizar", agregó Vargas, quien el pasado jueves ingresó y a un minuto del final redondeó el triunfo por 3-0 sobre Lucerna, de Suiza, por la ida de la tercera ronda de clasificación a la Liga de Europa.

Espanyol jugará este jueves la revancha en Barcelona y el domingo debutará en la liga española ante Sevilla, también en casa.

"Pensamos en el encuentro más próximo porque la llave no está cerrada. Hay que trabajar e intentar ganar. Y luego, el domingo", cerró Vargas.