Matías Suárez: "Pido perdón a Belgrano"

El atacante Matías Suárez, quien debutó con un gol en la victoria de River Plate ante Godoy Cruz en Mendoza por 4 a 0, le pidió "perdón a Belgrano (su anterior equipo)" porque para él "era muy importante venir" al club de Núñez.

"Era muy importante para mí venir a River, me dolió mucho por Belgrano, pero tuve que tomar la decisión, me llamó Marcelo (el DT Gallardo) y no podía negarme, tengo 30 años y era una gran oportunidad", afirmó Suárez al término del partido en Mendoza.

Autor de un golazo, el cuarto de River, Suárez añadió que "ojalá Belgrano tenga un buen año también, les pido perdón, pero tuve que tomar esta decisión, no podía negarme, es el sueño de cualquier jugador llegar acá".

"La verdad estoy muy contento, desde el primer momento en que llegué me trataron muy bien. Llegué para sumar, le agradezco al técnico Gallardo por confiar en mí. Hoy, estuve un rato, pero cuando me toqué jugar haré lo mejor. El gol es importante, pero lo fundamental es que el equipo estuvo muy bien", completó el delantero.

Por su parte, el entrenador Marcelo Gallardo indicó: "en algún momento íbamos a volver, no nos habíamos olvidado de jugar. Dije que era un proceso normal, que ya se iba superar y nos íbamos a acomodar. Cumplimos una gran actuación".

"Los chicos que jugaron hoy cumplieron una semana de entrenamientos normal, por eso no los queríamos apurar y los tuvimos descansados para este partido. Volvimos a estar en el nivel que pretendemos. Ahora, nos toca un rival muy difícil como Vélez", precisó.

Respecto del debut con gol de Matías Suárez, el DT del "Millo" comentó que "tiene calidad y categoría, por eso lo fuimos a buscar. No me sorprende la manera en la que definió", completó.