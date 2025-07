Matías Cóccaro sorprendió al revelar la reacción de Lionel Messi después de gritarle un gol en la cara

En el debut del Inter Miami en la Leagues Cup, Lionel Messi fue protagonista de una situación que sorprendió incluso al delantero rival. Matías Cóccaro , actual jugador del Atlas de México, contó que el capitán argentino le pidió disculpas tras gritarle un gol en la cara en medio de los festejos . “Después del partido vino a pedirme disculpas, la verdad que eso habla de lo que es el tipo”, relató el ex Huracán.

“Cuando ellos hacen el segundo gol, Leo lo festeja eufóricamente y lo hace delante de mí”, detalló el delantero. Pero lo que más destacó fue la actitud posterior: “Ganó todo y con 38 años está impecable, viene y me lo grita. Te das cuenta que el loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿Qué le voy a decir? Es el mejor de la historia”.

Cóccaro también expresó su admiración por Messi y por otro referente de Inter Miami: “Con él me callo la boca y con Suárez que es mi ídolo, después con nadie más. Lo respeto, me saco el sombrero y me callo la boca”. Como cierre de la anécdota, Messi le regaló su camiseta.