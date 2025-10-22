Mastantuono jugó apenas unos minutos en el triunfo de Real Madrid 1-0 frente a Juventus
Real Madrid, con gol de Bellingham, se impuso sobre la Juve por la mínima, en un encuentro válido por la tercera fecha de la Liga de Campeones.
Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 le dio la victoria al Real Madrid por 1-0 ante la Juventus en el Santiago Bernabéu. Gracias a este triunfo, el equipo dirigido por Xabi Alonso mantiene el pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions League, sumando nueve puntos de nueve posibles.
La Juventus tuvo una gran oportunidad para empatar en el minuto 86, con un disparo de Openda, pero Asensio se lanzó al césped para bloquear el remate dentro del área, en lo que fue su última acción antes de ser sustituido por molestias musculares.