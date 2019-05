Javier Mascherano habló este jueves desde su presente en el Hebei Fortune chino y admitió que, si bien se imaginaba fuera de la Selección Argentina, la puerta está abierta si se oficializa el interés en contarlo para los Juegos Panamericanos de Lima.

“Yo ya me retiré de la Selección, en un momento se interesaron para ver si podía ir a estos Juegos Panamericanos y veremos. Es una posibilidad. Dije que lo pensaría. Si puedo aportarles algo a los chicos, mejor, sobre todo fuera de la cancha", dijo, aunque aclaró: "No hubo nada formal con el tema de los Panamericanos, no lo hablé con (Claudio) Tapia como se dijo".

En diálogo con FM 93.1, el Jefe amplió: “Es un torneo diferente, donde se busca llevar jugadores para formar. Los mayores van para aportar experiencia y si de da la oportunidad, ¿por qué no?”.

Acerca de su futuro y el rumor de haber sido sondeado por Rosario Central, Masche admitió: "Existe la posibilidad de que pueda volver a la Argentina. No quiero poner ningún equipo en particular, no quiero hacer lobby con nadie, primero prefiero decidir yo qué quiero hacer. Me han llamado varios clubes y a todos les he agradecido. Iremos viendo qué pasa pero no quiero ser preso de mis palabras y generar falsas expectativas. Tengo contrato hasta fin de año y pienso cumplirlo".

Sobre cómo se siente física y mentalmente a sus 34 años, contó: "Aguanto muy bien los partidos, no he tenido lesiones importantes, de momento me siento jugador y tengo ganas de seguir jugando. Me siento bien más allá de haber venido a una liga como está donde la presión externa no existe. La presión se la pone uno mismo, hay que autoexigirse y lo sigo haciendo cada vez que juego".

Después, se hizo ineludible profundizar en el tema Selección: "Con respecto a lo que se dice del club de amigos, prefiero perder mil veces con amigos y les deseo lo mejor a los que siguen para que puedan coronar lo que nosotros no pudimos. Si analizamos los últimos quince años argentina tuvo un poco de mala suerte, no es normal llegar a cinco finales y no ganar ninguna. Hoy en día estoy muchísimo más aliviado, disfruto de ver a la Selección como un hincha más".

Por último, dejó picando un interés que podría ir creciendo en él con el paso del tiempo: "Todavía no me planteo dirigir a la selección, pero uno se va imaginando en un futuro la posibilidad de ser técnico e intentarlo".