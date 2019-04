Mascherano, el "doble comando" con Sampaoli y sus frases a corazón abierto

Javier Mascherano habló de todo. Su futuro, el Mundial y la relación con Jorge Sampaoli (ex DT de la Selección Argentina) fueron algunos de los ejes principales de la entrevista que el Jefecito le brindó a TyC Sports. Aseguró que está disfrutando jugar en el mediocampo y que su desempeño en la zaga "murió en el Barcelona" y descartó una vuelta al fútbol argentino en la actualidad.

Sus mejores frases

El Mundial. "Es clarísimo que no hemos estado a la altura. El otro día lo escuché a Lucas (Biglia) que dijo que nos sobró un Mundial. Los hechos están ahí. Algunos no estábamos en el nivel que requería la Selección. El tema es quién lo estaba o cómo sabés antes de un Mundial quién lo está".

Sampaoli. "Pasaron un montón de cosas; no empezamos bien, empatamos con Islandia y después lo de Croacia, que fue un golpe durísimo. Siempre mantuvimos el respeto por la figura del entrenador, que era el que comandaba, pero estábamos en una situación límite. ¿Si Argentina debió jugar con Higuaín o Agüero como 9 ante Francia? Yo puedo ser un burro jugando al fútbol, pero vigilante nunca. Lo que pienso, me lo guardo para mí, entrenador no soy".

Messi. "Escuché a Messi, está claro que él, sobre todo, se aguantó mucho en estos 10 años. Se dijeron cualquier tipo de barbaridades, desde que no cantaba el himno hasta que fue a jugar partidos por un sponsor. Si hay alguien que siempre ayudó a la Selección y se comportó como líder de grupo, es él. Siempre buscan cualquier cosita para pegarle: cuando vuelve es problema, cuando no está, también es problema. Siempre es un problema. Debe estar cansado".

Su retiro. "Tengo contrato acá por todo este año y si no pasa nada raro trataré de cumplirlo. No tengo decidido lo que haré de mi futuro. Tengo intenciones de seguir jugando, pero tampoco quiero decir algo y en seis meses que se me hayan ido las ganas. Cuando finalice mi vínculo lo voy a pensar".

El "club de amigos". "Nos apuntaron durante 10 ó 15 años y siempre tuvimos que agachar la cabeza. Muchos me dijeron que era envidioso de Manu Ginóbili, él está en otro nivel. Un tipo como él, con lo que ha hecho a nuestro país… Lo que quise dar a entender con mi tuit es que muchas veces, el hecho de ganar, te pone en otro lugar. Es lo que pienso yo, no digo que sea lo cierto ni mucho menos. Siempre tuve que aguantar que opinen y respeté, ahora opino yo".

La Selección. "Estoy seguro de lo que la quise a la Selección, di todo lo mejor de mí. Ahora soy un hincha, disfruto y sufro desde el lado del hincha pero no pertenezco más. Muchos dirán que somos fracasados, y bueno, es lo que hay que aguantar y listo. Jamás sentí la Selección como una carga. El día que lo sentís así, es difícil seguir tratando de demostrar que podés pertenecer a ella".

Icardi. "¿Los dichos de Mauro Icardi? Yo me hago responsable de lo que digo yo, no de los demás".