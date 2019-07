Marista venció a Los Tordos y es el campeón del rugby cuyano

Marista Rugby Club es el nuevo campeón del Top 8 Cuyano de Rugby. El Cura se impuso en la gran final ante Los Tordos, por 20 a 12, y así logró la consagración en la cancha del Mendoza RC. Además, consiguió la clasificación al Torneo del Interior A, mientras que los Pájaros disputarán el TDI B junto a Liceo, que se quedó con el tercer puesto.

En el desarrollo del partido el que empezó mejor fue Marista. El Cura salió a la cancha más decidido, contundente, y por eso rompió el marcador cuando apenas se jugaban cuatro minutos. El primer try del encuentro llegó de la mano de Lucas Filizzola, quien aprovechó un error del apertura de Los Tordos, al que le taparon la pelota en el ingoal y así anotó Marista.

A partir de allí, más obligado, Los Tordos se hizo con la posesión de la pelota, pero Marista defendió muy bien y no le permitía a su rival llegar a las 25 yardas. Pero Los Tordos insistió y tuvo su premio sobre el final de la primera parte, cuando a través de scrum se provocó un try penal y llegó a la igualdad a los 37 minutos para que la gran final se fuese igualada 7 a 7 al descanso.

En el segundo tiempo fue un poco más efectivo Marista, que tuvo la suerte de hacer un try de intercepción y luego amplió la ventaja poniéndose 17 a 7 arriba. Los Tordos también levantó su rendimiento y consiguió apoyar en el ingoal rival para ponerse a un try de la igualdad, pero los cambios no le dieron los resultados esperados.

En los últimos minutos de l agran final, Marista supo jugar bien estratégicamente con su patada y al final amplió la diferencia con un penal de Filizola para cerrar el marcador y gritar campeón nada menos que ante el clásico rival.