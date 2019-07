Marchesín considera que "es importante que Scaloni se quede"

El arquero argentino Agustín Marchesin fue el héroe del América de México para consagrarlo como campeón anual luego de ganar la final entre el ganador del torneo Clausura y Apertura por penales y también habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina después del tercer puesto en la Copa América.

El ex Lanús no tan solo atajó tres penales, sino que también anotó el tiro decisivo para dictaminar el triunfo de su equipo. "Me siento muy bien en el momento que me está tocando vivir acá en el equipo más grande de México", afirmó.

Además, el jugador de 31 años fue convocado por Scaloni para la última Copa América que estuvo envuelta en polémicas sobre la actuación del entrenador. Sin embargo, él cree que Scaloni tiene la personalidad y el carácter para continuar al frente de la Selección ya que fue el gran responsable de lograr la armonía y la buena onda que había entre todos los futbolistas que viajaron a Brasil. "Es importante que se quede para poder seguir el proyecto. Hace mucho tiempo que Argentina va cambiando de entrenador y creo que eso no es bueno para la Selección", aclaró.