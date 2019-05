Marc Márquez: "El problema está arreglado"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que el problema que tuvo en la moto en Austin y que le provocó la caída, y que arrastraba desde Argentina, está "arreglado" y ha celebrado poder centrarse en el Gran Premio de España de este fin de semana estando todavía cerca de la cabeza del campeonato.

"La caída fue resultado de algo, no puedo decir de dónde, pero de algo que no me esperaba. Está arreglado y es lo más importante. Se cambiaron cosas para Austin y pensábamos que estaba solucionado pero no, ahora en Jerez esperamos que sí. Lo importante es que después de tener un error y hacer un cero seguimos muy cerca de la cabeza del campeonato", celebró Márquez este jueves en rueda de prensa.

Márquez reconoció, eso sí, que fue un domingo "muy frustrante" para él tras caerse en un circuito donde había ganado siempre. "Me caí, y me sentía muy cómodo, era difícil de entender la caída pero hemos sido capaces de saber qué ocurrió. Nos centramos en Jerez, donde tendremos muchas opciones. Me he sentido muy bien desde Catar y es lo importante", indicó.

"La caída es mi culpa. Teníamos problemas a arreglar, ese pequeño problema estuvo presente en carrera y teníamos unas curvas a tomar con primera y teníamos dificultades. Iba muy bien, muy fino, como en Argentina, y no me lo esperaba", añadió.

Olvidada esa caída, llega a Jerez con el objetivo de tratar de ser "lo más competitivo posible". "Es un circuito que me gusta y se ajusta bien a mi estilo, tenemos que analizar el nuevo asfalto, el nivel de los competidores y las condiciones de pista por la tarde, que se calienta la cosa y es más difícil. Trataremos de estar en cabeza desde el inicio", afirmó sobre la primera cita en España y en Europa.

"Me gusta, es una curva que es especial y para mí es un placer tener una curva bautizada con mi nombre en Aragón, la 10, en uno de los circuitos mejores para mí. Como decía Valentino, es este el lugar para que Dani tenga una curva en este circuito, el año pasado iba muy rápido, pilotando fantástico en esa curva, así que enhorabuena para Dani", comentó sobre que le pongan el nombre de Dani Pedrosa a la curva 6 del Circuito de Jerez - Ángel Nieto.