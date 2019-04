El bonaerense Sergio "Maravilla" Martínez, ex campeón del mundo de los medianos y superwelter, no descarta regresar al boxeo "en octubre o noviembre", para ponerle fin a una inactividad de cinco años.

"Para estar en óptimas condiciones la pelea del regreso será en octubre o noviembre. Necesito hacer tres preparaciones de ocho semanas. En seis meses estaré diez puntos", sostuvo el púgil quilmeño, de 44 años. "Pelea confirmada todavía no hay. Pero sí tengo todas las ganas para volver al ring", dijo.

El otrora campeón de los medianos de la CMB y OMB más de los superwelters CMB resaltó que "en mayo tendré cerrado el combate. Mi socio está hablando con una promotora de Europa para ver contra quién y cuándo. Todo va encaminado", dijo.

"Todo comenzó en broma el año pasado, cuando las aguas termales de Catamarca calmaron en su totalidad el dolor que tenía en mi rodilla derecha", contó Martínez, quien ostenta un registro profesional de 51 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

"La vuelta empezó a tomar forma justo cuando Julio César Chávez me desafío y así comenzó todo", apuntó. "Mi entorno está dividido por la decisión que tomé. Pero cuando escuchan mis razones me comprenden, me respetan y eso me hace feliz", cerró