Maradona y un especial saludo para Carlos Bilardo

Diego Armando Maradona le dedicó un mensaje muy especial a Carlos Salvador Bilardo por su cumpleaños número 81. El 10 reconoció las diferencias que tuvieron a lo largo de los años, y por las cuales incluso han estado distanciados en los últimos tiempos, pero destacó también su mágico encuentro en México 86 e Italia 90.

"Hoy quiero saludar a un tipo con el que trabajé muchos años, con el que me peleé mil veces, un técnico con el que llegué a dos finales del mundo. Cuando perdimos la final en Italia 90, él se ponía delante de mí para que las cámaras no me enfocaran llorando. Siempre en las buenas y en las malas. Gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!", publicó el 10 en Facebook con una foto junto al Doctor.