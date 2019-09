Maradona quiere a Tevez: ¿qué posibilidades hay?

La llegada de Diego Maradona revolucionó a Gimnasia. A tal punto, que la ilusión se renovó y los hinchas están ilusionados en la permanencia.

Pero esta revolución va más allá y podría contrastarse con un refuerzo rutilante. Según informó Nicolás Latini en TNT Sports, el "Lobo" pensó en la posibilidad de incorporar a Carlos Tevez.

El contrato del "Apache" con Boca finaliza en diciembre de 2019 y en La Plata especulan con la posibilidad de que no renueve su vínculo. "No ven descabellado que Tevez venga a ayudar a Maradona conociendo la relación entre ambos", reveló Latini según le comunicó una fuente cercana al caso.

Además de la buena relación entre ambos, lo que podría acercar las partes es la presencia de Christian Bragarnik. El representante es muy cercano a Daniel Angelici, de vínculo estrecho con Tevez. Además, Bragarnik pisa fuerte en Gimnasia desde el arribo de Maradona.

Todavía no se comunicaron con el futbolista. De esta manera, la novedad es que en Gimnasia no ven como una utopía ir por Tevez si no renueva su contrato.