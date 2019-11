Maradona pegó marcha atrás y seguirá un tiempo más en Gimnasia

Diego Maradona continuará como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, a pesar de haber renunciado el pasado martes, tras la baja del candidato a presidente Mariano Cowen de Gimnasia Grande.

La decisión de Maradona se fundó en la salida del actual mandatario, Gabriel Pellegrino, y la falta de unidad por parte de las listas restantes, uno de los pedidos del ex futbolista como condición para su continuidad post diciembre, cuando termina el mandato del presidente.

Cowen se reunió en horas del mediodía con su contrincante electoral, Salvador Robustelli (Convergencia Gimnasista), en uno de los bares céntricos de la ciudad y llegaron a un acuerdo político en una mesa que también integraron el propio Pellegrino y Jorge Reina.

Sin embargo, horas más tarde Cowen informó que desistió de la posibilidad y se bajó de la carrera política.

Con este escenario, Pellegrino se juntó posteriormente con Matías Morla, abogado de Maradona, y Christian Bragarnik, representante del Diez y nexo clave para su llegada al "Lobo" y antes a Dorados de Sinaloa, para llevarle la buena nueva y así conseguir la prolongación del astro en el banco de suplentes.

La decisión de Cowen evitó el llamado a la asamblea extraordinaria, con postergación de la elección para dentro de dos semanas, y la modificación del estatuto, ya que de lo contrario no se podría haber celebrado el acto político de este sábado.

De esta manera, con un solo candidato presidencial en carrera, Maradona continuará en el cargo al que renunció el martes. Su salida estuvo netamente ligada a la ausencia de Pellegrino en la elección, ya que llegó de su mano al banco gimnasista.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", escribió Maradona en su Instagram.

Con esta decisión, el interino era Mariano Messera para hacerse cargo del equipo el domingo venidero contra Arsenal de Sarandí, desde las 19.40, como local.

Por su parte, Cowen expresó luego de conocerse la noticia: "Me da bronca y lástima la salida de Maradona. No sabemos qué le habrán dicho. Creo que era un punto de partida para que el club levante. Yo también lo hubiese contratado".

En la misma sintonía se manifestó Robustelli el pasado miércoles y tiró: "Ahora parece que la culpa de que no siga es de las dos listas que se presentan. Nunca pudimos hablar con Maradona, si era por nosotros, que se quede a vivir en Estancia Chica".

Maradona está al frente del equipo desde el 15 de septiembre en ocho ocasiones y consiguió tres victorias y cinco derrotas.

Bajo la conducción de Diego en esas ocho fechas, el "Lobo" anotó 13 tantos (Matías García fue el máximo goleador con cuatro) y recibió diez.

A falta de diez jornadas para el cierre de la Superliga, Gimnasia ocupa el antepenúltimo puesto del certamen (10 puntos) y el último en la tabla de promedios para el descenso, con un coeficiente de 1,015.