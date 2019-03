Maradona le pegó a los argentinos que quieren jugar en México

Diego Maradona, quien trabaja en México como entrenador de Los Dorados de Culiacán, equipo de la segunda división, criticó hoy a algunos futbolistas argentinos que se expresaron deseosos de jugar en el seleccionado de ese país.

"Soy argentino y no me iba a jugar a otro lado. Si a los muchachos se les ofrece la oportunidad de jugar y ganarse un Mundial, y eso les parece lindo, defender un pedazo de tela en lugar de jugársela por el corazón, me parece una distancia grande", dijo el ex capitán de la selección Argentina.

Maradona hizo clara alusión a los casos de Rogelio Funes Mori (ex River), goleador del Monterrey, Leonardo Ramos (El Porvenir, General Lamadrid y Nueva Chicago) y Julio Furch (ex San Lorenzo, Arsenal y Olimpo) de Santos Laguna, quienes manifestaron sus ganas de jugar para México.

En el seleccionado mexicano jugaron seis argentinos a lo largo de la historia: Carlos Lara, Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Vuoso, Damián Alvarez y Christian Giménez.