Maradona: "La Selección es un boliche"

Palabra autorizada para referirse a la Selección Argentina, Diego Maradona pintó un panorama sombrío a la hora de definir el presente albiceleste después de la decepcionante actuación en el amistoso frente a Venezuela.

"Estamos muy mal. No veo futuro con la Selección. No veo juego ni mística", afirmó el Diez en diálogo con Fox Sports.

"ESTOY ARREPENTIDO DE HABER DEJADO LA SELECCIÓN"#MaradonaxFOX - Diego confesó que todos los días recuerda la mala decisión que tomó al irse de la Albiceleste.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/wrdbwGdjRT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de marzo de 2019

Además, el entrenador de Dorados de Sinaloa ahondó en las falencias del proyecto: "Cada uno tiene que saber dónde está, qué responsabilidad tiene, y eso en la Selección hoy no existe, la Selección hoy es un boliche".

También, Diego admitió que le gustaría charlar con César Luis Menotti, en su nuevo cargo de Director de Selecciones Nacionales: "Me muero por hablar con el Flaco. Pero no quiero tampoco que lo usen. Las charlas con el Flaco Menotti eran espectaculares".

"NO LE GUARDO RENCOR A BILARDO"#MaradonaxFOX - Diego habló sobre el DT con el que fue campeón del Mundo, que no pasa por un buen momento.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/U13gM7woC5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de marzo de 2019

Cuando le preguntaron por quién debería dirigir a Argentina rechazó drásticamente la idea de que fuera el Muñeco. "Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea técnico de Selección", dijo el Diez.

"GALLARDO MERECE MI RESPETO Y ES UN AMIGO, PERO YO ELEGIRÍA A GARECA PARA LA SELECCIÓN"#MaradonaxFOX - Diego optó por el ex Vélez como favorito para la Albiceleste.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/vYt7TqCDkP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de marzo de 2019

A raíz de su negativa, le preguntaron qué tenía que tener el entrenador de la Celeste y Blanca y dijo que: "Tiene que tener otras cosas, en River seguramente porque es un ídolo impresionante y ganó todo. Pero acá tendría que empezar de cero y empezar de cero le cuesta a todo el mundo".

Entonces le preguntaron quién debía ser el elegido y explico que "es muy difícil, porque en este caso yo no creo que haya un técnico que tenga 5 años libres como para levantar la Selección Argentina. Están todos por el mundo, pero si me das a elegir al Flaco Gareca".

Finalmente habló sobre los entrenadores argentinos que dirigen en las mejores ligas del mundo y deciden decirle que no a la Selección. "Los muchachos afuera están ganando muchísimo dinero, les está yendo muy bien a todos. Son técnicos que le dicen que no porque saben como viene la mano, saben con que bueyes aran. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía".