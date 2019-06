Maradona habló tras dejar Dorados: "Los médicos me piden que pare"

Horas después de que su abogado, Matías Morla, anunciara su salida de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona se expresó a través de las redes sociales y aseguró que debe priorizar su salud. El astro argentino debe ser operado de la rodilla y del hombro.

"Quería dejar en claro que mi salida de Dorados tiene que ver con mi salud", comenzó escribiendo el 10 en la publicación de una foto en la que se lo ve saludando a los hinchas del club mexicano.

Maradona agradeció a toda la gente de Dorados y aseguró que "hoy tengo que pensar en mí y en mi salud". Además, relató que "los médicos me piden que pare porque me pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios, y a la Tota, ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento".

Finalmente, el capitán del Seleccionado campeón de la Copa del Mundo México 1986 dedicó unas palabras a los hinchas de Dorados: "Confío en haber dejado en alto el nombre del club, y decirle a Dorados y a su gente que estamos unidos para siempre. Hasta pronto".