Maradona: "Este equipo no merece la camiseta de la Selección"

Tras la victoria de Dorados frente a Juárez, a Diego Maradona le consultaron sobre el partido que la Selección argentina perdió frente a Venezuela y disparó munición gruesa.

Cuando le preguntaron si había visto el partido, la primera reacción del 10 fue responder: "No, yo no veo películas de terror", aunque luego se despachó con todo. "Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana, no entraron ni por la puerta, porque traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", agregó.

"Yo me siento muy argentino y me siento con otra camada de técnicos y jugadores", aseguró Maradona, y luego agregó que "sé lo que estará pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré la tienen tatuada. La tenemos tatuada".

Y allí las críticas fueron derechito contra el presidente de la AFA: "Dimos la vida para que venga uno... no sé si es profesor de matemática o lo que será Tapia pero la verdad que no tiene ni puta idea. Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. Tendrían que ser los dirigentes los que armen un semillero y empezar a hacer las cosas bien. Pero no regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste".

La conferencia de Maradona, en la que también elogió al Tata Martino: