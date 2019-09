Maradona envió un mensaje de paz para Tapia y se emocionó por Caniggia

Diego Maradona dio su primera conferencia de prensa como flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y aprovechó un momento de la misma para enviarle un mensaje conciliador al presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Lejos del cortocircuito y de las duras declaraciones del astro argentino durante su etapa en Dorados, este domingo podría empezar otra relación entre ambos.

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona, en su presentación en Gimnasia: "Esto puede ser un punto de partida, estoy dispuesto a hablar con Tapia" pic.twitter.com/yDJvnBUseO — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

"Yo estoy dispuesto a hablar con Tapia, no tengo problema. Dije cosas que no cayeron bien, entonces quería abrirle la puerta ahora que soy parte del fútbol argentino", expresó Diego durante el inicio de su presentación en La Plata.

Además, al 10 le consultaron por Claudio Paul Spinelli, el delantero al que dirigirá en el Lobo que no sólo comparte el nombre con el Pájaro Caniggia sino también su look, y el DT broméo diciendo "Spinelli que la meta también, porque al Cani lo recordamos todos por el gol a Brasil. Yo quería gritarlo y no podía porque por dentro decía: 'Hacelo, hacelo'. Cuando vi que la red se movió dije: 'Gracias Cani por el amor de Dios'. Es que Taffarel se le plantó bien".

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona y la comparación de Spinelli con Caniggia: "Que Spinelli la meta también porque el Cani hacía goles" pic.twitter.com/ItW3AAP4Gb — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

Y cuando iba a hablar de su amigo, quien está pasando un difícil momento familiar, las lágrimas volvieron a aparecer en su rostro. "Yo lo quiero mucho al Cani y sé que no está pasando un buen momento. Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme a este amigo", alcanzó a decir con la voz quebrada.

