Maradona elogió a Heinze y aseguró que "es capaz de dirigir a Boca"

Tras la goleada por 4-0 de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Newell's, a Diego Maradona le preguntaron qué le generaba que su apellido suene como uno de los candidatos a reemplazar a Gustavo Alfaro en Boca Juniors y sorprendió con su respuesta.

"Aclaremos una cosa: el nombre mío en Boca sonó siempre. No pongamos cosas ahora que ya han pasado. Escuchar 'Maradó, Maradó' cuando llego a la cancha es hermoso. No importa que me pongan en una grilla ahora", declaró Maradona en conferencia de prensa.

En la misma respuesta, y sin que nadie se lo mencione, el 10 mencionó a Gabriel Heinze: "Lo que me sorprende es lo del Gringo Heinze, que no conoce el 'Mundo Boca', él conoce el 'Mundo Newell's' y, sin embargo, está peleando para ser el entrenador", indicó.

De todas maneras, el DT del Lobo platense dejó en claro que podría ser el nuevo director técnico del Xeneize e incluso lo postuló para el puesto: "Lo único que puedo decir de Heinze es que es mi amigo y que es capaz de dirigir a Boca".