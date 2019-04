Maradona despidió a Toresani con un sentido mensaje

Este lunes, el mundo del fútbol se vio totalmente conmocionado por la inesperada noticia del fallecimiento de Julio César Toresani, hombre que supo vestir las camisetas de River Plate y Boca Juniors, entre otros equipos.

Tal es así que los distintos clubes y jugadores se hicieron eco de esta terrible noticia y enviaron sus respectivos mensajes de condolencias. Por supuesto, no podía faltar el de Diego Armando Maradona.

Desde México, el Diez publicó unas sentidas palabras para recordar a quien fuera rival y, luego, compañero. "Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro", escribió el DT de Dorados en su cuenta personal de Facebook.

A la vez, Diego criticó a quienes lo dejaron en el olvido y no lo acompañaron sabiendo los problemas que el Huevo atravesaba antes de morir. "¿Por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo y no hizo nada", redactó.

"Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", cerró el Diego.