Maradona, del recuerdo de sus padres al palito para Grondona y Blatter

Tras sus primeras palabras como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona se acercó hacia uno de los laterales del campo de juego para hablar con la prensa y lanzó una explosiva declaración sobre su regreso al fútbol argentino: "Blatter y Grondona apuraban a los presidentes de los clubes para que no me contrataran en Argentina".

El 10 explicó que "por supuesto que quería dirigir en el país, pero el tema eran esas dos personas. El fútbol argentino me hizo la cruz después de la Selección, lo sabían todos. En 1994, ellos me borraron junto con (Eduardo) Deluca. Pero estoy acá, de pie, como quería la Tota".

Por su parte, el 10 abrió su corazón y recordó sus peores momentos de salud por culpa de las adicciones. "La Tota me decía: 'No te muertas por esa porquería'. Y yo no me morí por esa porquería. Hoy mi papá me diría: 'Caminá mejor, carajo, caminá mejor", deslizó.

Por último, visiblemente emocionado, Diego Maradona consideró: "Cómo puedo explicar con palabras las sensaciones que a uno le pasan por el cuerpo. Cuando entré a la cancha me puse a llorar, no tenía palabras. Enseguida se me apareció mi vieja y me calmó. En ese momento pensé en todos mis hijos, a quienes les dejo un legado. También le dejo algo al deporte argentino", concluyó.