La fallida reunión entre Maradona y Legrotaglie despertó enojo y rumores en el entorno del Víctor y también en parte del ambiente futbolero de Mendoza. Es que supuestamente el 10 había invitado a Legrotaglie a encontrarse para dialogar de fútbol y otras hierbas. Pero la entrevista que iba a ser ayer en horas de la tarde noche en Tunuyán, nunca se concretó.

El entorno de Legrotaglie que acompañó al Víctor hasta el Valle de Uco quedó ofendido con Maradona por la confusión y el encuentro que nunca pasó. Al parecer las demoras en el vuelo y los traslados hacia Tunuyán conspiraron contra el dicho encuentro.

Sin embargo Maradona habló en la conferencia sobre esto y quiso despejar todas los rumores: "Yo me acuerdo de Víctor Legrotaglie y era un gran jugador, pero yo no pedí verlo porque no sé dónde vive y no puedo pedir cosas que no se puedan cumplir".