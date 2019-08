Manuel Lanzini renovó en West Ham

El volante argentino Manuel Lanzini extendió hoy su vínculo con West Ham por las próximas cuatro temporadas cuando le quedaba contrato hasta el final de la 2019/2020.

"Quiero informarles que estoy muy feliz de extender mi contrato con el club que me abrió sus puertas, en el que me siento muy cómodo y feliz. Siempre espero hacer lo mejor para ustedes y para el club. gracias por todo. Los quiero", explicó el ex River Plate en las redes sociales de la institución londinense.

Lanzini, de 26 años, llegó a West Ham en 2015 y en este lapso marcó 21 goles y dio 17 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave del equipo.

El jugador sufrió una grave lesión hace poco más de un año, que lo dejó fuera del plantel de la Selección Argentina para Rusia 2018, y volvió a la actividad en febrero del 2019. A partir de allí recuperó su alto nivel y en la pretemporada pasada mostró una gran versión.

Además de West Ham y River, Lanzini jugó en Fluminense (Brasil) y Al-Jazira (Emiratos Árabes Unidos).

En West Ham también juega el lateral derecho argentino Pablo Zabaleta, bajo la conducción técnica del chileno Manuel Pellegrini (ex River y San Lorenzo).