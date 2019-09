Mansur también dio la cara: "Cometimos errores"

Ni bien culminó el partido ante Banfield, donde Godoy Cruz cayó por 2 a 0, hubo una suerte de reunión dirigencial de emergencia a la salida de la zona de platea techada. Es que mantuvieron un diálogo profundo el presidente José Mansur, el vice Alejandro Chapini, quien mantiene una distancia con el Turco y hasta se unió el ex titular Mario Contreras.

La charla se mantuvo durante varios minutos y una vez concluida Mansur dio explicaciones sobre el momento del Tomba: "Nos encontramos y justo nos pusimos a hablar entre todos. Estamos muy preocupados y esperamos tomar bien las decisiones para sacar esto adelante".

Sobre el técnico que va a tomar el fierro caliente, el Turco dijo: "Vamos a traer a alguien sí o sí. No puedo hablar sobre alguien en particular porque no hay nadie cercano. Tenemos que buscar un cambio y es indudable hacerlo porque tenemos que sacar puntos rápidamente".

El presidente también fue consultado sobre la responsabilidad que tomó el Gato Oldrá en la conferencia de prensa, desligando de este mal momento a los dirigentes: "En realidad consensuamos entre todos las decisiones. Tampoco somos los peores del mundo y es un mal momento que vamos a pasar y que ojalá lo podamos atravesar rápido".

En cuanto a las fallas que hubo y a la relación entre los dirigentes, Mansur manifestó: "Hay muchos errores que se cometen y con el diario del lunes es fácil darse cuenta pero cuando uno tiene que analizar y planificar es distinto. Siempre estuvimos juntos y con buena relación entre todos, no hay conflictos en Godoy Cruz".

Para culminar, el titular del Tomba se refirió a los insultos en su contra: "Está bien que se enojen conmigo porque a la gente le gustan los buenos resultados. Yo también como hincha estoy enojado y quiero ganar".