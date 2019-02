El Real Madrid volvió a ganar al Atlético de Madrid dos años y cinco derbis después (1-3) para meterse de lleno en la pelea por LaLiga gracias a los goles de Casemiro, Sergio Ramos y Gareth Bale en un duelo marcado por la polémica del VAR, que anuló un gol al conjunto rojiblanco y señaló un dudoso penalti a favor del vecino.

El equipo de Solari respira mejor cuando acaba el invierno. Los merengues huelen sangre y cuando tienen la oportunidad de matar a su presa no desafilan su colmillo. En apenas cuatro días, el Madrid empató en el Camp Nou -dejando escapar la victoria- y venció al Atlético en el Wanda. El actual campeón de Europa coge carrerilla ante la parte decisiva de la temporada.

Da igual que haya cambio de entrenador, da igual que no esté Cristiano, da igual que Zidane decidiese marcharse en verano. Incluso da igual que Benzema, su mejor jugador este año, estuviese desaparecido este sábado. El Real Madrid hizo valer su oficio en un partido que no estuvo exento de suspicacias. El Atlético se hartó a protestar después de que todas las decisiones del VAR fuesen en su contra.

Estrada Fernández no tuvo su mejor tarde. Primero porque el 1-2 llegó tras un penalti que comenzó fuera del área y segundo porque el penalti sobre Morata, en una controvertida acción, no fue pitado frente al estupor de la grada. El derbi de la capital no estuvo exento de tensión y acabó con un claro perjudicado: Los de casa.