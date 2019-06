Mac Allister: "Elegí con el corazón, por eso voy a Boca"

"Elegí con el corazón, por eso voy a jugar en Boca". Así explicó Alexis Mac Allister su decisión de vestir la azul y oro en el próximo año, a préstamo por una temporada desde el Brighton inglés. "Si hubiera optado con la cabeza, tendría que haber ido a Independiente. Ahí iba a tener más posibilidades de ser titular. Pero soy hincha y quiero demostrar que estoy preparado para este gran desafío", agregó el surgido desde Argentinos.

En diálogo con el diario Clarín, el nuevo refuerzo del Xeneize reveló también lo que habló con el entrenador. "Alfaro me dijo que iba a arrancar de atrás. Me contó qué significa el Mundo Boca. Yo le contesté que lo tenía claro por mi papá, por mi hermano Kevin y porque fui muchas veces a la Bombonera. Aunque Gustavo me aseguró que vivirlo desde adentro es totalmente diferente", comentó.

Además, Mac Allister contó que recibió llamados de San Lorenzo e Independiente. "El primero que me llamó fue Pizzi. Cuando volvíamos de Colombia, después de jugar con Tolima, encontré una llamada perdida. 'Juan Antonio' decía. Hablamos en la escala de Salta. Yo ya tenía una charla pendiente con Beccacece. Me junté dos horas. Vimos videos. Se ve que es un gran entrenador, muy trabajador. Me sirvió mucho todo lo que me dijo", respondió.