Lux no convence y apurarían la vuelta de Armani

El arquero Germán Lux tuvo la oportunidad de ocupar el arco de River en los últimos dos partidos, pero otra vez estuvo lejos de brindar garantías. Le convirtieron cinco goles en 180 minutos y no logró transmitir solidez, por eso en Núñez no descartar arriesgar a Franco Armani en el próximo compromiso de Copa Libertadores, donde el Millonario aún no ha podido ganar.

El 1 indiscutido de River sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el triunfo ante Talleres en Córdoba del 30 de marzo. El jueves se habrán cumplido sólo 12 días desde la lesión, por lo que un regreso ante Alianza Lima en el Monumental podría sonar apresurado.

Sin embargo Marcelo Gallardo dijo que "hasta ahora, hemos observado que viene evolucionando muy bien. A partir del martes ya tendremos un panorama mucho más claro de cómo él asimila el trabajo y de seguir así creo que puede tener chances de jugar el jueves".

Sobre la actuación de Lux en el partido de ayer, ante Tigre, Gallardo dijo que "debería analizar los goles. Creo que fueron cuatro tiros al arco y nos hicieron tres goles. No sé si hoy el Poroto tuvo algo que ver... el arquero al que le hacen goles siempre se va a quedar con eso de que podría haber hecho algo más".

River se juega mucho frente al elenco peruano, ya que en tres fechas en el Grupo A solo sumó tres puntos y de no ganar se complicaría su clasificación a los octavos de final.