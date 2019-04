Lucas Biglia le dice que no a Boca

Medios de prensa italianos revelaron esta semana que Lucas Biglia, mediocampista del Milan, estaba en el radar de Boca Juniors para hacerlo retornar a la Argentina en la próxima temporada. Sin embargo hoy, su representante descartó esa posibilidad.

Enzo Montepaone, agente del volante, dialogó con Sport News y ante la consulta de si Boca lo había pedido respondió "sí, es verdad". Luego agregó que "Boca me lo ha pedido, pero respondí que vamos a esperar al final del campeonato para ver qué es mejor. Es la segunda vez en cinco años que Boca me pide a Lucas. Por el momento no creo que Biglia pueda volver a jugar en Argentina".

Además, Montepaone reveló que han recibido una oferta importante de un club grande de Francia. "No puedo decir quién, pero es un club top de la Ligue 1. Además hay otras ofertas, pero por el momento la voluntad de Lucas es seguir con el Milan", sentenció.

El volante de 33 años, protagonista de dos Mundiales con la Selección argentina (Brasil 2014 y Rusia 2018), disputó 17 partidos en la presente temporada y convirtió un gol en el 2-1 ante Chievo por la Serie A. Viene de superar una operación por una lesión en el tendón del gemelo derecho.

El campeón del mundo con la Sub-20 en Holanda 2005 inició su carrera en Argentinos Juniors, pasó por Independiente y emigró a Anderlecht de Bélgica. Luego, su camino continuó en Lazio y finalmente arribó al Rossonero en 2017.