Lucas Alario le respondió a Riquelme con ironía

"Gallardo es un genio que armó 10 equipos en cinco años. Pero no ganó todo: fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca. Nosotros le ganamos al Real Madrid de Figo, que era Balón de Oro. Ellos fueron y no compitieron porque el Barcelona le ganó el partido desde el minuto 1 al 90. El Barça dio la sensación de que reguló para no hacerle más goles y en el siguiente no llegaron a la final", opinó Juan Román Riquelme.

Ahora, el que fue consultado al respecto fue Lucas Alario, campeón con River de la Copa Libertadores 2015. Y "Pipa" contestó con una sonrisa en su rostro. "Sí puedo decir que compitió, y muy bien, frente a Boca y en la Copa Libertadores", tiró.

"Sí puedo decir que (River) compitió, y muy bien, frente a Boca en la Copa Libertadores". Alario le contestó a Riquelme. pic.twitter.com/HFMaoxfLf4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 18, 2019

"Lo mejor que hizo Marcelo fue competir de la mejor manera en todas las Copas Libertadores que jugó. En algunas posibilidades le tocó quedar afuera, lo sé porque estuve yo, pero este año vuelve a estar en la final y otra vez dejando afuera al clásico rival. Por cómo se vive en Argentina es muy importante", completó en diálogo con ESPN.