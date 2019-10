Los Pumas y un grupo de entrenadores con mucha historia en las RWC

El staff técnico de Argentina cuenta con la particularidad de que todos sus integrantes no solo son ex jugadores de Los Pumas, sino que además participaron en Copas Mundiales de Rugby. Como parte de la comitiva, también cumplen con esta característica, el presidente de la delegación y el manager deportivo.

Los cuatro entrenadores de juego suman en total 43 partidos de RWC. Mientras que el manager deportivo y el presidente de la delegación agregan otros 14.

2. Nicolás Fernández Miranda - Puma #500

Disputó 3 mundiales como jugador (99', 03' y 07')

Posee 46 caps con la camiseta de @lospumas

Club de origen: @Club_Hindu

Posición: Medio Scrum

28 de mayo de 1994

Haciendo algo de historia, no parece ser una novedad que los cuerpos técnicos de los equipos argentinos en Rugby World Cup se nutran de ex jugadores de Los Pumas. Pero en esta edición ocurrió algo que nunca antes había sucedido. Todos los entrenadores, además de ex Pumas, han disputado alguna Copa Mundial.

Mario Ledesma disputó 18 partidos por RWC (1999, 2003, 2007, 2011); Martín Gaitán jugó 2 partidos en Australia 2003; Juan Martín Fernández Lobbe totaliza 17 por RWC (2007, 2011, 2015) y Nicolás Fernández Miranda jugó 6 partidos en Copas Mundiales (1999, 2003, 2007). Además, el manager deportivo, Gonzalo Longo, jugó 11 por RWC (1999, 2003, 2007) y el presidente de la delegación, Gabriel Travaglini, 3 en RWC 1987.

"Es algo muy importante que hayan 6 Pumas en el staff porque transmiten una experiencia muy grande, sobre todo porque han estado en la mayoría de los Mundiales, y lo que significa la transmisión del espíritu. Lo más rico, es la experiencia de lo que vivimos, tanto fracasos como aciertos y eso es una ventaja para los chicos, porque sabemos qué es lo que puede pasar y eso ayuda en momentos de desafíos como el que vamos a tener este fin de semana ante Inglaterra", resumió Gabriel Travaglini.