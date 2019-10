Los Pumas superaron a Estados Unidos y aseguraron su lugar en Francia 2023

En el partido despedida de la Rugby World Cup 2019, Los Pumas derrotaron a Las Águilas por 47-17 con punto bonus gracias a los siete tries apoyados y se aseguró un lugar en la Copa Mundial de Rugby 2023.

Más allá de los primeros minutos de observación de ambos equipos, hubo algo que quedó claro. Estados Unidos proponía un juego más cerrado con sus forwards de la mano del hooker, Joe Taufetee; mientras que Argentina jugaba algunas fases con la tercera línea para abrir la pelota hacia las puntas para buscar el desequilibrio.

Primero Los Pumas avisaron con una corrida por la punta izquierda de Bautista Delguy en una jugada peligrosa que se terminó desdibujando con un resbalón del wing. Después Las Águilas golpearon las puertas del try con una entrada a pura tracción del centro Bryce Campbell que luego los forwards no pudieron definir.

Cuando no prevalece lo colectivo siempre puede aparecer alguna individualidad que marque la diferencia y el que tomó las riendas para esto fue el debutante Juan Cruz Mallia que mostró toda su jerarquía. Primero avisó cortándose con clase para habilitar a Santiago Carreras que cometió knock on en una combinación cordobesa al cien por cien y después en un ida y vuelta con Nicolás Sánchez para que el apertura argentino pueda inaugurar el tanteador con un try convertido por él mismo.

EE.UU. pareció sentir el cimbronazo y no encontró reacción con el agravante que las pocas veces que pasó la mitad de la cancha se volvió sin puntos. Algo que sí hicieron los argentinos a la postre con dos apariciones de un voraz Joaquín Tuculet para dejar un parcial de 19 a 0. El descuento llegó en la última jugada de la primera parte con un preciso kick del apertura AJ Macginty para la entrada del wing Blaine Scully que apoyó en la bandera.

Los dirigidos por Mario Ledesma impusieron condiciones en el complemento a puro ritmo jugando de todos lados ante un rival que no podía neutralizar la agilidad y dinámica argentina.

Y podrá parecer redundante pero apareció nuevamente Mallía marcando tendencia para apoyar en dos oportunidades sumando números para una rifa que otorgaba como premio ser el Jugador del Partido.

JUGADOR @Mastercard DEL PARTIDO #ARGvUSA | Juan Cruz Mallía no sólo hizo su debut en una Rugby World Cup sino que también corrió con la pelota 164 metros, 6 veces quebró la línea de ventaja y metió 11 tackles. ¡Debut soñado para él!

Más allá de haber marcado dos tries por lado (De La Fuente y Bertranou / Lasike y nuevamente Scully) el trámite del encuentro entró en una laguna llena de imprecisiones y dudas con dos equipos que ya sentían el gasto físico más allá de la cantidad de cambios por lado.

En definitiva, la victoria de Los Pumas marcó su despedida de la RWC 2019 y el retiro de un jugador emblema como el santiagueño Juan Manuel Leguizamón que empezó a dejar su huella allá por un 2007 inolvidable. Mientras que a Las Águilas todavía les queda un encuentro ante Tonga donde ambos intentarán conseguir su primer triunfo en el torneo.

