Los Pumas empatan ante los All Blacks en Vélez por la segunda fecha del Rugby Championship 2025
Los Pumas reciben a los All Blacks en la cancha de Vélez por la segunda jornada del Rugby Championship 2025. El mendocino Juan Martín González es titular.
Con dos modificaciones, Los Pumas reciben a los All Blacks en la cancha de Vélez Sarsfield por la segunda jornada del Rugby Championship 2025. En la ida vencieron los neozelandeses por 41 a 24. En tanto, el próximo rival de Argentina, Australia, cayó ante Sudáfrica por 30 a 22 en Ciudad del Cabo.
El equipo conducido por Felipe Contepomi salió al campo con dos cambios con respecto al partido de ida disputado en Córdoba, ya que Marcos Kremer y Rodrigo Isgró dejaron sus lugares a Juan Martín González y Mateo Carreras.
Te Podría Interesar
A los 3 minutos de partido, Tomás Albornoz puso en ventaja a los albicelestes con un penal, pero más tarde, a los 11, Beauden Barret lo empató para los All Blacks por la misma vía.
A los 14 minutos, Albornoz tuvo que dejar la cancha tras sufrir un golpe en la mano izquierda. Pese a que continuó con una venda durante algunos minutos, finalmente dejó su lugar a Santiago Carreras. Luego, Los Pumas aprovecharon otro penal para ponerse 6 a 3. El ejecutor fue Juan Cruz Mallía.
El primer try de la tarde fue para los neozelandeces a los 19 minutos, conseguido a través de Billy Proctor. Afortunadamente, Barret falló la conversión que pudo haber ampliado la ventaja para la visita. De todos modos, sobre los 25, otra vez los de negro llegaron hasta el in goal argentino. Esta vez, el try fue convertido por Fletcher Newell, mientras que Barret falló una vez más en su remate.
A los 31 minutos fue amonestado el jugador Will Jordan por un golpe sobre Chocobares, quien tuvo que abandonar la cancha en forma temporal, ya que se aplicó el protocolo de conmoción. En su lugar ingresó Justo Piccardo.
Dos minutos más tarde, Mateo Carrera logró el primer try para Los Pumas
Noticia en desarrollo...
Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks
Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi; Guido Petti, Marcos Kremer; Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Justo Piccardo.
All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.
Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi; Josh Lord, Wallace Sititi; Finlay Christie, Quinn Tupaea, Damian McKenzie.