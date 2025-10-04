Los Pumas buscan su revancha ante los Springboks en Londres ya sin chances de ser campeones

Los Pumas enfrentan desde las 10 de nuestro país a los sudafricanos por la sexta y última fecha del Rugby Championship 2025.

Los Pumas jugarán desde las 10 a Sudáfrica en el encuentro que marcará el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship, el certamen que enfrenta al Seleccionado nacional con las potencias del hemisferio sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El encuentro se llevará a cabo en el Twickenham Stadium de Inglaterra, tras la polémica decisión de los directivos de la Unión Argentina de Rugby que no les gustó para nada a los fanáticos del rugby argentino. El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Así llegan Los Pumas Los Pumas llegan a este encuentro luego de una dura derrota ante este mismo rival el sábado pasado por 67-30. En el inicio de dicho encuentro, los dirigidos por Felipe Contepomi habían arrancado muy bien e incluso estuvieron a segundos de irse en ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia.

Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda.

Es por esto que los Springboks solo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus.