Los Pumas 7s se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

En la Qualy sudamericana, el seleccionado nacional sacó a relucir su supremacía, puso lo mejor en la cancha y se quedó con la Medalla de Oro y el pasaje a los Juegos Olímpicos del año próximo al vencer en la finalísima a Brasil por 26-0.

El equipo dirigido técnicamente por Santiago Gómez Cora no tuvo rivales en el certamen que se disputó durante el fin de semana en Chile. Con el mismo plantel que afronta el circuito mundial de seven, Los Pumas vapulearon a cada combinado contra el que jugaron: les marcaron 46 puntos a Guatemala, 53 a Perú, 42 a Paraguay y 43 a Colombia en la fase inicial, 35 a Chile en semifinales y 26 a Brasil en la definición. Solo sufrieron un try en todo el campeonato, a manos de los paraguayos.

De esta forma, Argentina disputará por segunda vez consecutiva los Juegos Olímpicos tras el regreso del rugby al programa en formato de seven. En Río 2016, también con Gómez Cora como entrenador, el equipo nacional alcanzó los cuartos de final, instancia en la que perdió frente a Gran Bretaña.

¡Campeones del #SAR7s! Con solo un try recibido en todo el torneo y con una convicción enorme, el equipo argentino se coronó ante @brasilrugby por 26-0. Objetivo cumplido. ¡Felicitaciones staff y equipo! pic.twitter.com/FVekcpv3yb — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) 30 de junio de 2019

Con la clasificación de Los Pumas, ya son 16 las plazas aseguradas para la delegación argentina en Tokio. Al seleccionado de rugby, compuesto por 12 jugadores, lo acompañan Delfina Pignatiello en natación y la dupla de Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17) más Facundo Olezza (Finn) en vela.

Fuente: Cinco Anillos.