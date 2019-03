Los Pumas 7's cayeron ante Sudáfrica e irán por el quinto puesto

Argentina comenzó su segundo día de competencia en el Seven de Vancouver con el pie izquierdo. Es que tras la primera jornada en la que logró dos victorias hoy disputó los cuartos de final y fue con derrota ante Sudáfrica, por 33 a 12, por lo que el camino de Los Pumas 7's continuará en semifinales por el quinto puesto.

​Los Pumas pegaron primero con el try de Luna, convertido por Santiago Mare, pero Sudáfrica respondió rápidamente con un try de Geduld, convertido por Davids, y otro try de Soyizwapi para irse al descanso 14 a 7.

En el complemento, Soyizwapi, Du Plessis y Gans sumaron tres tries más para los africanos, que engrosaron el marcador con dos conversiones más de Davids y uno de Du Preez. Sobre el final, Ulloa marcó el último try argentino.

Tras esta derrota, Argentina volverá a jugar a las 18.24 ante Nueva Zelanda por las semifinales por el quinto puesto.