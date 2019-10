Los nominados a mejor equipo y entrenador del año

Mientras que el mundo se prepara para lo que será una excitante final de la Copa Mundial de Rugby 2019, World Rugby reveló los nominados a los premios “Team of the Year” (mejor equipo del año) y “Coach of the Year” (mejor entrenador del año) 2019.

Los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales de RWC 2019 y sus respectivos entrenadores se encuentran en la lista, junto a la nación local que, bajo la conducción de Jamie Joseph, inspiró al país entero y capturó corazones alrededor del mundo para lograr clasificar a los cuartos de final por primera vez en su historia.

Los finalistas fueron seleccionados por un panel compuesto por los ex jugadores internacionales Maggie Alphonsi, Brian O’Driscoll y Agustín Pichot, junto a los ex entrenadores Nick Mallett y Clive Woodward, quien ganó el premio “Coach of the Year” (entrenador del año) en 2003 tras llevar a Inglaterra a levantar la Webb Ellis Cup en Sidney.

El ganador será anunciado en el 3 de noviembre en los World Rugby Awards en el The Prince Park Tower de Tokio, Japón.

A partir de las 17:50 JST (GMT+9) de ese domingo, los fans podrán ver en vivo los World Rugby Awards en www.world.rugby.

Finalistas del Equipo del año de World Rugby:

INGLATERRA

Tras victorias impresionantes ante Australia y Nueva Zelanda (el segundo equipo en vencer a ambos en una misma RWC) en partidos consecutivos, Inglaterra se ha asegurado la primera final de Copa Mundial de Rugby en 12 años. Inglaterra finalizó en la segunda posición del Seis Naciones este año, siendo Gales el único equipo capaz de vencerlos, dos veces, en 14 tests en 2019, un camino que los ha llevado por primera vez desde 2004 a ocupar el puesto número 1 del ranking masculino de World Rugby.

JAPÓN

Los Brave Blossoms han capturado el corazón y la imaginación de una nación entera con el estilo y ritmo de su juego, algo que los llevó a alcanzar por primera vez la instancia de cuartos de final de una Copa Mundial de Rugby. Tras las victorias sobre Irlanda y Escocia, alcanzaron la sexta posición del ranking masculino de World Rugby, su mejor posición histórica. Además, ganaron la World Rugby Pacific Nations Cup y en nueve tests disputados cayeron únicamente dos veces, ante Sudáfrica.

NUEVA ZELANDA

Habiendo ganado este premio en 10 oportunidades, Nueva Zelanda extendió su récord de 18 victorias consecutivas en Rugby World Cup con impresionantes triunfos sobre Sudáfrica e Irlanda, previo a que Inglaterra terminara con sus esperanzas de levantar la Webb Ellis Cup por tercera vez consecutiva. Los All Blacks han ganado siete de sus 10 tests en 2019, no levantaron el trofeo en Rugby Championship y perdieron el primer puesto del ranking mundial, pero mantuvieron la Bledisloe Cup por 17mo año consecutivo.

SUDÁFRICA

Los campeones del Rugby Championship quieren escribir la historia en la Copa Mundial de Rugby y convertirse en el primer equipo en levantar el trofeo tras haber perdido un partido, tras caer ante Nueva Zelanda en el debut en el Grupo B. Esa caída 23-13, fue la única en el año, habiendo ganado nueve y empatado el restante. Los Springboks han subido al puesto 2 del ranking masculino de World Rugby, por primera vez en más de cuatro años y alcanzado la final de la RWC por primera vez desde 2007.

GALES

El último año de Warren Gatland a cargo de Gales será uno para el recuerdo, luego de haber conseguido el Grand Slam en el Seis Naciones, la primera victoria en RWC sobre Australia desde 1987, y por primera vez, escalado al primer puesto del ranking masculino de World Rugby. Puede que la final de la RWC se les haya escapado, pero todavía pueden igualar su mejor posición histórica en caso de alcanzar el tercer lugar y terminar el año con 12 victorias en 16 partidos.

Finalistas del Entrenador del año de World Rugby:

.

RASSIE ERASMUS (SUDÁFRICA)

Puede que en los planes de Rassie Erasmus no estuviera el hecho de ser entrenador de los Springboks cuando regresó a Sudáfrica, pero ha aceptado su rol con aplomo. Siendo un astuto estratega, ha unido al equipo de manera impresionante y recibido a cambio buenos resultados. Este año, Sudáfrica ha ganado el Rugby Championship y se ha metido en la final de la Rugby World Cup 2019 tras perder con los All Blacks en la fase de Grupos.

WARREN GATLAND (GALES)

En su 12vo y último año como entrenador de Gales, Warren Gatland ha llevado a su nación adoptiva a un Grand Slam en el Seis Naciones, el tercero de su reinado. Además, ha logrado la primera victoria sobre Australia en Copa Mundial en 32 años y condujo a su equipo a las semifinales de Japón 2019. En el camino, Gales alcanzó el puesto número 1 del ranking masculino de World Rugby por primera vez. Las lesiones le jugaron una mala pasada en las semifinales ante Sudáfrica, pero esa derrota no opaca lo que ha sido un maravilloso año.

STEVE HANSEN (NUEVA ZELANDA)

Otro entrenador que dejará su cargo una vez que finalice la RWC 2019 es Steve Hansen. Ganador en cuatro oportunidades de este premio, ha liderado a Nueva Zelanda con distinción desde que reemplazó a Graham Henry tras obtener junto a él la Copa Mundial 2011 en el rol de entrenador asistente. Este año, Hansen llevó a los All Blacks a conseguir por 17ma vez consecutiva la Bledisloe Cup y victorias impresionantes sobre Sudáfrica e Irlanda en Rugby World Cup 2019, antes de que Inglaterra los venciera en semifinales.

EDDIE JONES (INGLATERRA)

Eddie ganó este premio en 2017 y pidió a sus críticos que lo juzgaran a él y a su equipo en la Copa Mundial de Rugby 2019. El australiano ha validado es pedido. Las señales de lo que estaba por venir se habían mostrado en febrero de este año en Dublín, ante Irlanda, pero fue en Japón donde Inglaterra mostró su primer versión. El conjunto de Jones se metió en la final de la RWC 2019 con triunfos sobre Australia y Nueva Zelanda, siendo el primer equipo en hacerlo en una misma edición del torneo desde que Sudáfrica lo consiguiera en 1995.

JAMIE JOSEPH (JAPÓN)

Japón hizo historia en la RWC 2019 al clasificar, por primera vez, a los cuartos de final de la competencia, ganando aplausos y sumando nuevos seguidores en el camino. Su entrenador, Jamie Joseph, confió en las habilidades de sus jugadores y en la velocidad del juego de los Brave Blossoms para vencer a Irlanda y Escocia, triunfos que quedarán en la memoria. Joseph también condujo a Japón a un tercer título del World Rugby Pacific Nations Cup, aumentando el nivel de expectativa para la nación anfitriona.

“Me gustaría felicitar a todos por su selección, mientras esperamos con ansias lo que será una final gloriosa de la Rugby World Cup 2019 y una celebración adecuada de la amistad del rugby, la unidad y la excelencia en los World Rugby Awards.”

Esta es una de 12 categorías de premios, incluyendo el World Rugby Men y Women’s 15s Player of the Year (Jugador del año en la categoría masculina y femenina en el formato de XV), World Rugby Breakthrough Player of the Year (Jugador revelación del año), World Rugby Men’s y Women’s Sevens Player of the Year (Jugador del año en la categoría masculina y femenina en el formato de Seven) y Award for Character.

Previos ganadores del Premio al Equipo del año de World Rugby:

2018 – Irlanda

2017 – Nueva Zelanda Women’s 15s

2016 – Nueva Zelanda

2015 – Nueva Zelanda

2014 – Nueva Zelanda

2013 – Nueva Zelanda

2012 – Nueva Zelanda

2011 – Nueva Zelanda

2010 – Nueva Zelanda

2009 – Sudáfrica

2008 – Nueva Zelanda

2007 – Sudáfrica

2006 – Nueva Zelanda

2005 – Nueva Zelanda

2004 – Sudáfrica

2003 – Inglaterra

2002 – Francia

2001 – Australia

Previos ganadores del Premio al Entrenador del año de World Rugby:

2018 – Joe Schmidt (Irlanda)

2017 – Eddie Jones (Inglaterra

2016 – Steve Hansen (Nueva Zelanda)

2015 – Michael Cheika (Australia)

2014 – Steve Hansen (Nueva Zelanda)

2013 – Steve Hansen (Nueva Zelanda)

2012 – Steve Hansen (Nueva Zelanda)

2011 – Graham Henry (Nueva Zelanda)

2010 – Graham Henry (Nueva Zelanda)

2009 – Declan Kidney (Irlanda)

2008 – Graham Henry (Nueva Zelanda)

2007 – Jake White (Sudáfrica)

2006 – Graham Henry (Nueva Zelanda)

2005 – Graham Henry (Nueva Zelanda)

2004 – Jake White (Sudáfrica)

2003 – Clive Woodward (Inglaterra)

2002 – Bernard Laporte (Francia

2001 – Rod Macqueen (Australia)