Los nominados a Jugador Revelación del 2019

Tres países están representados entre los nominados para el premio World Rugby Breakthrough Player of the Year 2019 (Jugador Revelación del Año 2019), en asociación con Tudor.

En su quinto año, los nominados para este prestigioso premio son Joe Cokanasiga (Inglaterra), Herschel Jantjies (Sudáfrica) y Romain Ntamack (Francia).

Los anteriores ganadores del premio son el campeón del mundo con Nueva Zelanda en RWC 2015 Nehe Milner-Skudder, el forward inglés Maro Itoje, el wing de los All Blacks Rieko Ioane y el también wing, de Sudáfrica, Aphiwe Dyantyi.

Para ser elegibles para este premio, los jugadores deben haber jugado menos de un año de rugby internacional. Integran el panel que elije los candidatos los ex internacionales Jamie Heaslip, Felipe Contepomi y los campeones del mundo Fiao’o Faamausili y Bryan Habana.

Se conocerá el ganador en los World Rugby Awards, que se realizarán en The Prince Park Tower, Tokio, Japón, el 3 de noviembre.

JOE COKANASIGA (INGLATERRA)

El wing marcó su desembarco en el rugby internacional con un try en su debut ante Japón en Twickenham en noviembre del año pasado. Desde entonces ha apoyado siete tries en nueve tests con la casaca de Inglaterra. Si bien a la fecha solo jugó una vez en Rugby World Cup 2019, el joven de 21 años tiene potencia y velocidad y dejó su sello ante Estados Unidos en Kobe City, al apoyar dos tries.

HERSCHEL JANTJIES (SUDÁFRICA)

Pocos conocían al diminuto medioscrum fuera de los Stormers al comenzar 2019. Se debut internacional en julio tuvo como impacto dos tries frente a Australia en The Rugby Championship, apoyando nuevamente un doblete ante New Zelanda en el empate en 16 puntos. A sus 23 años, jugó en todos menos uno de los internacionales de Sudáfrica, muchas veces ingresando como jugador de impacto desde la banca.

ROMAIN NTAMACK (FRANCIA)

Campeón del World Rugby U20 Championship en 2018, Romain Ntamack personifica la calma en un campo de rugby a pesar de sus 20 años y de ser el integrante más joven del plantel francés en RWC 2019. Debutó como centro en el comienzo del Seis Naciones ante Francia en febrero y desde entonces se adueñó del puesto de apertura, comenzando en ocho de los doce tests de su país, incluyendo tres en Japón. Hijo de Émile, subcampeón en RWC 1999, claramente heredó de su padre la visión, el talento y las ganas de atacar la línea defensiva.

El Presidente de World Rugby Sir Bill Beaumont dijo: “El premio World Rugby Breakthrough Player of the Year reconoce el talento joven que irrumpió tanto en quince como en sevens durante el último año, destacando a los que ‘debemos seguir’.”

“Hubo muchos candidatos sobresalientes y el proceso de elegir los nominados fue duro para el panel. Tenemos tres candidatos sobresalientes, que serían merecidos receptores de este prestigioso premio.”

Bryan Habana, ex World Rugby Player of the Year y campeón mundial en RWC 2007, agregó: “Con tantos jugadores debutando en el rugby internacional en el último año, no fue nada sencillo elegir tan solo tres nominados para el permio Breakthrough Player of the Year; los que elegimos han mostrado su nivel en el gran escenario mundial y por ello son más que merecedores de su nominación.”

Esta será una de las doce categorías de premios, incluyendo World Rugby Men’s y Women’s 15s Players of the Year (Jugador y Jugadora de Quince del Año), World Rugby Team of the Year (Equipo del Año), World Rugby Men’s y Women’s Sevens Players of the Year (Jugador y Jugadora de 7s del Año) y el Award for Character (Premio a la Personalidad).

Anteriores ganadores del premio World Rugby Breakthrough Player of the Year Award:

2018 – Aphiwe Dyantyi (Sudáfrica)

2017 – Rieko Ioane (Nueva Zelanda)

2016 – Maro Itoje (Inglaterra)

2015 – Nehe Milner-Skudder (Nueva Zelanda)