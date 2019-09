Los motivos por los que Tevez acepta ser suplente

Está claro que Carlos Tevez no es titular indiscutido para Gustavo Alfaro, quien sí lo ve como una carta fuerte para entrar en el segundo tiempo. Este sábado, ante San Lorenzo, el Diez y capitán de Boca respondió apenas terminó el partido sobre su suplencia.

"Si no me enojaría porque quiero jugar esa clase de partidos no volvería a jugar al fútbol, me quedaría en mi casa y haría otra cosa", afirmó.

Y agregó: "Esas reacciones las tengo porque forman parte del temperamento que me hizo ganar tantas cosas y hasta pelear algunas veces, pero hoy estoy en mi casa y es lo más grande que tengo".

¿Cuáles son los motivos por los que Tevez acepta esta situación? El propio futbolista lo aclaró tras el triunfo en el Gasómetro: "Cuando se quiere esta camiseta se banca un montón de cosas".

"Antes no me la bancaba y si fuera otro club tampoco, pero ahora estoy en mi casa y cuando juego trato de hacer lo mejor posible. Soy un agradecido de la gente de Boca que me sostiene, me mantiene en pie y me da ganas de ir a entrenar y seguir jugando", cerró.