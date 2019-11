Los Lakers derrotaron sin problemas a los Warriors

Los Angeles Lakers mostró la brecha que existe con los Golden State Warriors y los vencieron 120-94 comandados por LeBron James con doble-doble de 23 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes.

La temporada de los de la Bahía será muy, muy larga. Las lesiones los han afectado demasiado y lo que antes era un clásico verlos contra El Rey, este partido no fue así, porque fueron superados desde que el oficial lanzó el balón al aire.

Por el otro lado, los púrpura y oro siguen dejando buenas cosas en defensa. Anularon al líder ofensivo de los rivales y los forzaron a 9 de 35 tiros detrás del arco. Ya con el juego resuelto, Golden State metió 12 en el último cuarto por 22 de los angelinos.

D'Angelo Russell volvió a comandar a los actuales subcampeones, pero las modificaciones defensivas de Frank Vogel trajo muchos problemas para los Warriors porque ninguno de sus jugadores respondió.

Y del otro lado de la cancha, las alternativas para los púrpura y oro son muchas, a pesar de que Anthony Davis no jugó. LeBron James tomó el timón, sin embargo, cuando no estuvo en cancha, Kyle Kuzma, Dwight Howard y JaVale McGee continuaron produciendo. En el caso de los hombres grandes, no hubo manera de que Golden State los detuvieran.

LeBron fue escoltado por Kuzma con 22 tantos, 5 rebotes y 2 asistencias en 30 minutos, su mayor tiempo en cancha desde que regresó de la lesión. JaVale finalizó con 18 unidades y 17 tablas, mientras que Howard tuvo 15 puntos y 8 rebotes.

Por parte de los Warriors, D'Angelo concluyó con 21 tantos y 8 asistencias, seguido de Eric Paschall con 15 y Jordan Poole con 11

Resultados de anoche

Charlotte Hornets 117-119 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 112-97 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 140-133 Washington Wizards

Houston Rockets 102-93 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 129-114 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 120-94 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 106-114 Toronto Raptors