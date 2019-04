Los jugadores que Zidane dejará de tener en cuenta

El entrenador francés Zinedine Zidane quiere volver a poner al Real Madrid en lo más alto del fútbol mundial y para ello ya está pensando en el rearmado del equipo para la próxima temporada. En ese plan, ocho futbolistas serán puestos en el mercado de pases ya que no los tendrá en cuenta.

El arquero belga Thibaut Courtois fue suplente desde la llegada del flamante DT, por lo que sería uno de los principales candidatos a salir. Mientras que el defensor Sergio Reguilón no pareciera ser tenido en cuenta como titular, aunque no está claro si se dará su salida o no.

Por otro lado, el alemán Toni Kroos es una de las posibles estrellas que la dirigencia utilizaría para contratar a algunos de los anhelos de Zidane. El volante ya no es una pieza fundamental para Zizou, como sí lo fue en la primera etapa en la que el francés encabezó la Casa Blanca.

El galés Gareth Bale es otro que tiene chances de salir, ya que tampoco es considerado como fundamental dentro del plantel madrileño.

Finalmente, cinco casos: primero, lo de Brahim Díaz y Mariano, dos de los últimos refuerzos en la última temporada. El objetivo de la dirigencia, consensuado con Zidane, sería cederlos para que no pierdan continuidad. Y finalmente Marcos Llorente, Dani Ceballos y Jesús Vallejo, quienes prácticamente no han sumado minutos, tienen su salida casi confirmada.