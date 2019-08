Los hinchas de Boca explotaron al enterarse quién dirigirá el Superclásico

-El domingo los va a dirigir Rapallini

-El árbitro que se burlaba de nosotros contra Huracán???

-Ehhh no no, los dirige Pitana

-El Pitana del "no fue córner"???

-No no... Va a ser Delfino!

-El Delfino que tenía que expulsar a 3 de River en 2015 y solo sacó amarilla? pic.twitter.com/MWEaXMOQpi