Los dos cambios obligados de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Unión en Santa Fe

El Lobo mendocino buscará su segundo triunfo de visitante en la competencia. El entrenador de Gimnasia mete dos cambios obligados por lesiones.

El equipo de Gimnasia y Esgrima que se presentó ante San Lorenzo en el Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima se presentará esta noche en el Estadio 15 de Abril, donde enfrentará a Unión de Santa Fe por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido clave para seguir afirmándose tras su regreso a la Primera División.

El entrenador Ariel Broggi no podrá contar con dos jugadores claves en el esquema Mensana: Imanol González y Santiago Rodríguez, ambos lesionados. Lautaro Carrera y Nicolás Linares serán los reemplazantes para el duelo de esta noche.

El conjunto mendocino llega a este compromiso luego de caer 1 a 0 frente a San Lorenzo en el Víctor Legrotaglie, en un encuentro que tuvo un fuerte componente histórico: significó la vuelta del estadio mensana a la máxima categoría. Más allá del resultado adverso, el equipo dejó una imagen competitiva y mostró pasajes de buen funcionamiento, apoyado en varios de los refuerzos incorporados en el último mercado de pases.

Enfrente estará un Unión que aún no logró ganar en el torneo. El equipo dirigido por Leonardo Madelón debutó con un empate sin goles ante Platense y luego sufrió una derrota 2 a 1 frente a Lanús en La Fortaleza. En ese encuentro fue expulsado Valentín Fascendini, por lo que el defensor no estará disponible para este cruce ante el Lobo.

Para Gimnasia, el partido representa una nueva prueba de carácter fuera de casa, con el objetivo de sumar y seguir consolidando su adaptación a la categoría. El antecedente reciente por Copa Argentina, donde el conjunto mendocino supo imponerse ante el Tatengue, aparece como un recuerdo alentador, aunque el desafío de esta noche exige máxima atención y solidez.