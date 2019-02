Los Dorados de Maradona no levantan

Diego Maradona vive su peor racha como entrenador de Dorados de Sinaloa. El técnico argentino ha comenzado con muy mal pie la Liga Ascenso del país azteca y sufrió ante Cimarrones de Sonora su tercera derrota consecutiva. El equipo del 10 está último en la tabla y se encuentra a 12 puntos del líder, precisamente, su último verdugo.

La primera mitad fue de dominio de los Dorados de Maradona, pero sus jugadores dejaron pasar numerosas jugadas en el área. El estadounidense Rubio Méndez dejó escapar un par de acciones ofensivas con todo a favor, el mexicano Fernando Arce erró un golpe de cabeza y luego disparó afuera y su compatriota Jesús Escoboza remató de larga distancia por un lado en las principales oportunidades de gol de los locales en el primer tiempo.

Maradona se mostró "conforme con mi equipo respecto a la tenencia del balón, Cimarrones no sé a que vinieron a jugar, con una llegada hicieron el gol y eso marcó los tres puntos, tuvimos muchas llegadas y no la pudimos meter”.

Finalmente, el Diego pidió tranquilidad: “Tengo un equipo para aprender, que no nos den por descartados, cuando el año pasado nos dijeron que no íbamos a la liguilla fuimos a la liguilla, les pido que sean cautos y que no magnifiquen esto sino estamos haciendo mal al fútbol”.

