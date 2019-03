Los consejos de Gallardo al DT de Tolima para vencer a Boca

Boca Juniors cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando a Deportes Tolima, a fines de abril, y el entrenador del equipo colombiano reveló que Marcelo Gallardo, su par de River, le dio consejos para ganar dicho encuentro.

Alberto Gamero se encontró con el Muñeco en Paraguay, durante la Cumbre de Entrenadores de la Conmebol, y allí charlaron de fútbol

Alberto Gamero, DT del Tolima.

"Me senté a hablar un rato con Gallardo y me dijo que jugamos un gran primer tiempo", apuntó Gamero en su regreso a Ibagué y en diálogo con Caracol Radio en alusión al partido que Boca ganó por 3 a 0 por la tercera fecha. "Él también me dijo que lo lógico era que si en el primer tiempo tuvimos la chance de anotar un gol, lo normal era salir a buscarlo en el segundo".

Pensando en el partido de vuelta, a jugarse el 24 de abril en Colombia, Gamero contó: "Marcelo me dijo que Boca con Gustavo Alfaro se conviritó en un equipo que le gusta jugar mucho de contragolpe, que estuviera muy pendiente de eso porque no va a salir a apretarme, sino a esperar".

Antes de visitar al Tolima, Boca Juniors visitará a Atlético Paranaense el 2 de abril y recibirá a Jorge Wilsterman el 10 del mismo mes.