Londero: "Jugar con Djokovic es un nuevo desafío"

No empezó bien pero eso no fue impedimento para darle la vuelta a un encuentro en el que no era favorito pero en el que fue tejiendo una victoria que lo depositó en la segunda ronda del US Open.

"Fue un día de muchas sensaciones, muchas emociones. Me costó un poco el primer set porque estaba algo nervioso y no me sentía bien. Mis amigos de toda la vida me vinieron a ver, mi grupo de entrenamiento. Lo importante fue ganar", contó Londero.

"Destaco la actitud porque vengo de diez semanas de gira y la cabeza a veces está inestable. En los momento difíciles hice las cosas bien me mantuve estable mentalmente", agregó el nacido en Jesús María que jugará el próximo miércoles ante Novak Djokovic.

"Ya jugué con Nadal, luego con Federer y ahora con Djokovic. Es un nuevo desafío. Me pone contento medirme con estos jugadores, espero que me acompañen", finalizó el número 56 del ranking.