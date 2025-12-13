¡Llegó el día! Godoy Cruz elige nuevo presidente en una jornada histórica

Los socios de Godoy Cruz Antonio Tomba van a las urnas este sábado desde las 9 de la mañana. Elegirán entre tres candidatos al nuevo presidente de la institución, en una elección histórica marcada por el enfrentamiento mano a mano entre el actual presidente y su vice, y por la aparición de una tercera lista que busca dar el batacazo.

Todo esto, en medio de un clima de tensión por el descenso de categoría del primer equipo a la Primera Nacional , luego de 17 años ininterrumpidos en la Primera División.

Pase lo que pase, comenzará una nueva era en Godoy Cruz. Ninguna lista supone continuidad de lo que venía sucediendo. Desaparecerá el doble comando reinante en el Tomba en los últimos 30 años. Por eso la ansiedad, por eso los nervios, la incertidumbre en la previa.

Alejandro Chapini es el actual presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba . Antes, ocupó otros cargos dentro de la comisión directiva del Expreso y a partir de 2017 fue vicepresidente de José Mansur. En el año 2021, cambiaron los roles, formaron una lista de unidad y siguieron al frente de la institución, con Chapini presidente y Mansur vice.

Tras muchísimas diferencias entre ambos en la forma de gestionar, que fueron creciendo con el tiempo, tomaron la decisión de competir por separado en estas elecciones, después de 12 años siendo el 1 y el 2 de la institución, los que tomaban en conjunto todas las decisiones importantes.

Fernando Da Fré, será su candidato a vicepresidente primero y Emilia Molina, su candidata a vice segunda.

José Mansur es un peso pesado dentro de la vida institucional y futbolística de Godoy Cruz. Hace 25 años que es parte de las distintas comisiones del club, ocupando varios roles.

Fue vicepresidente de Mario Contreras, quien ocupó el cargo de presidente entre el 2005 y el 2013. Y fue su sucesor ese año. Ocupó el cargo de máxima autoridad bodeguera durante dos períodos: 2013 a 2017 y 2017 a 2021. A partir de allí fue el vicepresidente primero de Alejandro Chapini, hoy su rival en las elecciones.

Su candidato a vicepresidente primero es Fernando Muñoz y el vice segundo, Mariano Buenanueva.

Adrián Sajú es el candidato a presidente por la famosa "tercera lista", que se metió en la conversación para producir el verdadero cambio que piden algunos socios. Es la única lista netamente opositora y su objetivo principal será aprovechar el descontento de los socios con Alejandro Chapini y José Mansur por el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

En 2021 compitió en las elecciones contra la lista de unidad de los actuales dirigentes.

Pablo Guaycochea será su candidato a vicepresidente primero y Julio Cerimele Zapata, su vice segundo.

"El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba convoca a todos los socios habilitados a participar de las Elecciones 2025, que se desarrollarán el sábado 13 de diciembre, en la sede social ubicada en Balcarce 477, de 9:00 a 18:00 horas", fueron las primeras confirmaciones desde el club.

¿Quiénes están habilitados para votar en estas elecciones?

Socios Plenos Activos y Vitalicios

y Mayores de 16 años

Con al menos 6 meses de antigüedad como socio activo

Con la cuota social al día

El padrón electoral (actualizado) puede consultarse en la Secretaría del Club

Documentación obligatoria

Para emitir tu voto deberás presentar con DNI físico o pasaporte.

Organización del acto electoral

Habrá 4 mesas de votación distribuidas en la sede

distribuidas en la sede Cada mesa contará con 2 biombos , para garantizar privacidad y agilidad.

, para garantizar privacidad y agilidad. Las autoridades de mesa serán profesores del Instituto Club Godoy Cruz , garantizando transparencia y orden.

serán profesores del , garantizando transparencia y orden. Los fiscales no podrán ser miembros de ninguna de las tres listas participantes.

Boleta única oficial

La votación se llevará adelante con el sistema de boleta única que estará presentada de la siguiente manera.